Buurt niet blij met appartementengebouw in Harderwijk; maar waar dan?

Tienjarige Harderwijk­se sportoplei­ding lonkt naar vierde ster

16 december De opleiding Sport & Bewegen van Landstede is in tien jaar tijd uitgegroeid van een mini-schooltje, tot een onmisbare schakel in de Harderwijkse maatschappij. Instellingen voor gehandicapten, fitnesscentra, het asielzoekerscentrum en talloze sportverenigingen maken dankbaar gebruik van de diensten van de studenten van de opleiding. Teamleider Harry van den Brink: ,,De rek is er nog lang niet uit.’’