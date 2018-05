Buurt nu tevreden over woningplan op plek Stadsdennenkerk

video Speelfilm opgenomen bij Kasteel De Essenburgh, het woonhuis van Sinter­klaas

8 mei Het is 27 graden, de zon schijnt uitbundig in de tuin van Kasteel De Essenburgh in Hierden. Zwarte Pieten vegen het zweet van hun voorhoofden als ze een scène hebben afgerond voor de film ‘Sinterklaas en het tafereel op het kasteel’.