Buurt raakt in paniek: direct petitie tegen Polenhotel op grens van Harderwijk en Ermelo

Generaal-ma­joor Theo ten Haaf uit Hoevelaken krijgt onderschei­ding voor zijn inzet na ramp met MH17

27 april Generaal-majoor Theo ten Haaf uit Hoevelaken, die operationeel leider was over de inzet van Defensie bij de ramp met de MH17, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Het heeft de Koning behaagd om in deze regio 26 andere mensen een Koninklijke onderscheiding te geven.