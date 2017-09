Een vrachtwagen is dinsdag tegen de voorgevel van café 't Schippertje in Harderwijk geknald. De bocht blijkt te krap.

De kroeg gaat nu door het leven gaat als 't Schertje. Donderdag was het weer raak. Ditmaal raakte de vrachtwagen twee lantaarns die aan de zijkant van het pand hangen.

Nieuwe verkeersregime

,,Leuk is het niet", verzucht Hermielle Smink, die het café samen met haar man Harry runt. Het echtpaar vreest de maanden die komen gaan. De schade is een direct gevolg van het nieuwe, tijdelijke verkeersregime dat is ingesteld op de hoek Bruggestraat-Vijhestraat.

In principe valt de chauffeurs weinig te verwijten. Deze hoek is niet berekend op vrachtwagens die een bocht naar links maken. Grote voertuigen hebben te weinig ruimte om de draai te maken. Normaal gesproken is dat geen probleem, omdat vrachtverkeer dan via de Bruggestraat en de boulevard de binnenstad uit wordt geleid. Het verkeersregime is tijdelijk aangepast, omdat de boulevard overhoop ligt.

Geen vrachtwagens

,,Het probleem is bekend bij de gemeente Harderwijk", aldus woordvoerder Bart Bijvank. ,,Maar vrachtwagens worden dan ook niet geacht de Vijhestraat in te rijden maar dienen gebruik te maken van de tijdelijke omleidingsroute via de Stille Wei." Deze route is alleen toegankelijk tussen 6.00 en 11.00 uur. ,,Dat klopt", zegt Bijvank. ,,De ondernemers moeten hier nog aan wennen en er wellicht hun organisatie op aanpassen."

Arnold Posthumus, eigenaar van zowel het pand van 't Schippertje als Hotel Monopole aan de boulevard, haalt zijn schouders op. ,,Natuurlijk is het erg vervelend dat dit is gebeurd, maar we zullen door de zure appel heen moeten bijten." De ondernemer is vooral blij dat het werk op de boulevard voorspoedig verloopt. In december moet het klaar zijn. Tot die tijd is het even behelpen. ,,Wel maak ik mij zorgen over de veiligheid", zegt Posthumus. ,,Verkeer kan op dit moment van alle kanten de Vijhestraat en Bruggestraat inrijden. Harderwijkers zijn dat niet gewend. Dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Vooral in de avonduren, als er veel mensen op straat lopen."