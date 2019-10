Camera's bij arbeidsmigrantenhotel Harderwijk

Zon­ne-ener­gie uit laag deel geluids­scherm bij Harderwijk strandt op hoge kosten van het Rijk

7:00 Een deel van het nieuw te plaatsen geluidsscherm in de bocht van de A28 in Harderwijk wordt toch niet gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. Dat is niet haalbaar door financiële eisen van het Rijk, stelt het gemeentebestuur in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.