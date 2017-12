Camera's in strijd tegen autokrakers in Harderwijk

Bijzonder bouwbord moet passanten lokken naar Waterfront

6 december Langs de N302 bij Harderwijk is een nieuw bouwbord geplaatst om passanten te verleiden een kijkje te nemen in het Waterfront. Het bord is gemaakt door het bedrijf Textline in Harderwijk in opdracht van de gemeente en projectontwikkelaar Synchroon.