Campereigenaren dupe van huurconflict in Harderwijk: campers mogen loods niet uit

,,Wij wilden onze camper ophalen, maar we kregen geen reactie op ons bellen en mailen naar de eigenaar van Carivan. Bij de stalling zelf kregen we van de verhuurder van de opslagloods te horen dat we zeshonderd euro zouden moeten betalen voordat we onze camper mee mochten nemen. De eigenaar van Carivan zou hem geen huur betalen, pas als wij dat zouden voorschieten mochten we onze camper meenemen’', vertelt een Harderwijkse. ,,Mijn naam wil ik niet in de krant, voor ons is het nu klaar maar het gaat ons erom dat we andere mensen waarschuwen.’’