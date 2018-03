Cannabiswinkel opent vrijdag de deuren in Harderwijk

video Donkere kleding en fluisteren is het geheime wapen bij vangen van katten

7 maart Vakantiepark Dennenhoek in Hierden is nog gehuld in de ochtendschemering als de dierenambulance van Cor Lubbers stapvoets over de paden rijdt. Achterin de bus drie vangkooien. Doel: met veel geduld en verdekte opstelling drie zwerfkatten vangen.