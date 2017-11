CDA Harderwijk niet langer tegen koopzondag

Het CDA in Harderwijk verzet zich niet langer tegen de koopzondag. In het verkiezingsprogramma voor maart 2018 wordt gepleit voor een beperkt aantal koopzondagen.

Tijdens de ledenvergadering van het CDA is zonder veel discussie ingestemd met het invoeren van een beperkt aantal koopzondagen na de raadsverkiezingen. Dat wordt bevestigd door fractievoorzitter Peter Sels. Hij is in dezelfde vergadering verkozen tot lijsttrekker voor de raadsverkiezingen in maart.

Wensen uit de samenleving

Het verkiezingsprogramma wordt pas over enkele dagen openbaar gemaakt, maar in reactie op vragen stelt Sels dat het CDA heeft besloten niet meer tegen de koopzondag te zijn. ,,Ons standpunt is nog steeds dat de zondag belangrijk is als rustdag, vanuit religieus oogpunt en ook vanuit maatschappelijk oogpunt, om tijd te hebben voor rust, voor het gezin, voor andere dingen dan de doordeweekse zaken. Maar we willen onze ogen niet sluiten voor veranderingen in de samenleving en voor wensen vanuit die samenleving.''

Respect

Andersom hoopt hij dat de voorstanders van de koopzondag 'respect hebben voor de mensen die er echt tegen zijn' en rekening houden met de rustdag. Dat betekent dat het CDA met anderen wil overleggen om te komen tot een beperkt aantal koopzondagen. Landelijk heeft het CDA dit punt vrijgelaten en elders in Nederland heeft de partij ook al ingestemd met koopzondagen.

December

Nu het CDA na maart 2018 ruimte wil geven aan de koopzondag vervalt het absolute 'nee' ook in Harderwijk. De koopzondag was hier sinds de verkiezingen in 2014 onmogelijk omdat CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang tegen waren. Juist afgelopen week ging de gemeenteraad, met een verrassende voorstem vanuit Gemeentebelang, akkoord met twee koopzondagen in december.

Christenunie