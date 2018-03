CDA Harderwijk veert op met restzetel

De uitslag van de verkiezingen van woensdag blijkt toch een andere te zijn dan de voorlopige uitslag die burgemeester Harm-Jan van Schaik net na middernacht bekend maakte. Hij had daarbij overigens al gewaarschuwd dat het ook net iets anders uit zou kunnen pakken.

Winnaar van de verkiezingen in Harderwijk is Harderwijk Anders. In de uitslag van vannacht kreeg die partij al zes zetels. De VVD, eveneens fors gegroeid in stemmenaantal, zou van vier naar vijf zetels gaan. De liberalen krijgen er een restzetel bij en komen dus uit op zes zetels in de raad.

ChristenUnie, winnaar van de vorige verkiezingen met zes zetels, raakt een zetel kwijt, zoals vannacht ook in de voorlopige uitslag was aangegeven.

Vooral voor het CDA pakt de verdeling van de restzetels gunstig uit. Volgens de cijfers van vannacht zou de fractie worden gehalveerd, van zes naar drie zetels. Daar komt alsnog een zetel bij; daarmee komt de fractie weer enigszins in de buurt bij de andere drie grote partijen.

Gemeentebelang kreeg in 2014 een restzetel toegewezen en kwam daardoor met drie man in de raad. Vannacht leek de partij op twee uit te komen maar door de verdeling van de restzetels blijft er slechts één over.

Ook nieuwkomer GroenLinks leek vannacht nog de raad binnen te wandelen met twee zetels. Ook dat wordt nu de helft.

De uitkomsten voor D66, PvdA en SGP van vannacht blijven staan op respectievelijk een groei van twee naar drie zetels, een daling van drie naar twee zetels en een entree in de gemeenteraad met één zetel.

Door de zetelverdeling lijkt een voortzetting van de huidige coalitie van ChristenUnie, CDA, Harderwijk Anders en VVD voor de hand te liggen.