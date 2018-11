CDA waarschuwt voor gevaar van verveling op azc

vuurwerkenquête & video Meeste Veluwse gemeenten zien helemaal niets in vuurwerkge­bod

7:01 Bewoners van de gemeenten op de Veluwe zien een vuurwerkverbod niet zitten. In Zeewolde, Putten, Nijkerk en Nunspeet is de meerderheid tegen het instellen van een vuurwerkverbod. Harderwijk en Ermelo vormen een uitzondering daarop, daar is een nipte meerderheid voor het instellen van een verbod.