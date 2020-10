Chocola uit Vierhouten moet Harderwijkse ijssalon helpen de barre coronawinter door te komen

Turkse moskeeën in Oost-Nederland volgen radicaal besluit: ‘De hele maand oktober geen vrijdagge­bed’

9 oktober De zaken in de Centrum Moskee Deventer leken zo goed geregeld: iedereen droeg een mondkapje, sportpionnetjes gaven de anderhalve meter aan en daar legde men netjes eigen gebedsmatjes neer. Toen was daar een kerkdienst in Staphorst en moesten alle kerken terug naar dertig bezoekers per dienst. ,,Wij namen het meest radicale besluit”, zegt Oguzhan Akdemir.