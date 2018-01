ChristenUnie Harderwijk wil ook statiegeld op kleine flesjes

video In memoriam: megakreeft Louis (80)

6:00 Louis is niet meer. De van het kerstdiner geredde megakreeft is ruim week na aankomst in zijn nieuwe thuis - het Dolfinarium in Harderwijk - overleden. Hij is inmiddels voor 'autopsie' overgebracht naar Texel waar zijn exacte leeftijd en hopelijk ook de doodsoorzaak worden vastgesteld.