ChristenUnie wil opheldering: Moet Harderwijk betalen voor vervoer patiënten uit Lelystad?

Cultuurdi­rec­teur Harderwijk: ‘Cultuur verhoogt de waarde van het leven’

25 september Al jong werd hij gegrepen door het theatervirus. Als regisseur, programmeur en directeur zwierf hij van opera naar hiphop en van toneel naar game-events, in huiskamers en in zelf opgerichte theaters in de randstad. Nu is hij neergestreken in Harderwijk waar de héle stad als podium fungeert. ,,Hier komt alles bij elkaar.’’