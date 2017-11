Christianne van der Wal: ‘We moeten elkaar voor fouten behoeden’

Waar de in opspraak geraakte uitvaarttycoon Henry Keizer als VVD-voorzitter hem onwelgevallige journalisten weerde van zijn persconferentie, daar predikt Christianne van der Wal openheid. Dus: ,,Praat normaal Nederlands en durf je eigen kwetsbaarheid te laten zien.”

Gaat u ook tegen Mark Rutte zeggen dat hij zich kwetsbaar moet opstellen? Die reageerde nadat het nieuws over Keizer bekend werd, dat hij hem een integere man vond.

,,Ja. Hoewel de andere kant is dat je mensen niet moet veroordelen op basis van de suggestie die in één krantenartikel wordt gewekt. Daarmee maak je alle VVD’ers namelijk in een klap aangeschoten wild. Maar je mag je best kwetsbaar opstellen. Gewoon zeggen dat je ergens van baalt. Dat doe ik ook, als er een VVD’er in opspraak raakt. Ik heb ook wel eens gedacht: niet wéér een VVD’er.”

Wat gaat u er als voorzitter aan doen om te voorkomen dat aan het rijtje Teeven, Opstelten, Van der Steur, Keizer nog meer namen kunnen worden toegevoegd?

,,We hebben er al op ingezet en de regels aangescherpt. Zo moeten raadsleden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.”

Zo’n verklaring wordt toch ook gewoon aan - bijvoorbeeld - een Henry Keizer verstrekt?

,,Klopt, het is ook niet genoeg. Daarom hebben we ook een nieuwe partijstructuur. We zijn veranderd in een netwerkpartij.”

En wat houdt dat in, in de door u gepredikte gewone-mensen-taal?

,,Dat we open en transparant zijn, en toegankelijker voor niet-leden. Dat we de straat op gaan en niet alles besluiten in ruimtes met een systeemplafond, zoals vergaderruimtes en fractiekamers. We moeten naar een partijcultuur toe waarin mensen elkaar aanspreken op gedrag, en elkaar voor fouten behoeden.”

U zegt net ‘transparant’. Zijn uw eigen declaraties als wethouder makkelijk te vinden op de site van de gemeente Harderwijk?

Een gulle lach. ,,Ik moet je bekennen, ik heb nog nooit een bonnetje ingediend. Als ik ga lunchen denk ik: ach, zo’n broodje ei kan er wel af. Ik ben daar misschien zelfs té makkelijk in.”

Wat uit Harderwijk neemt u nog meer mee richting Den Haag?

,,Dat het gebeurt buiten Den Haag, in het land. Dat we minder naar de Randstad moeten kijken. Mensen in het Oosten kunnen bijvoorbeeld heel anders denken dan in de Randstad.”

In welk opzicht is dat een probleem?

,,Ik denk dat het belangrijk is dat je een goed beeld hebt van wat er in het hele land speelt. Maar ik zeg niet dat dat nu niet zo is, hè.”

Wat heeft Harderwijk eraan als u straks als landelijk voorzitter veel in Den Haag rondloopt?

,,Het is nooit gek als je contacten hebt in Den Haag, en dat geldt ook voor de provincie. Lokale politiek speelt zich steeds minder af binnen de eigen gemeentegrenzen.”

Wat levert dat concreet op, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme of sport, die deel zijn van uw portefeuille als wethouder?

,,We zijn bijvoorbeeld bezig met een subsidie van de provincie voor een sportparkmanager. Maar ook op het gebied van recreatie en toerisme. Dat deden we eerst altijd vanuit alleen Harderwijk, nu denken we veel groter. We hebben ons ingekocht bij Hanzesteden Marketing en VisitVeluwe. En goeie ingangen en contacten rond zoiets als vliegveld Lelystad, dat is wel handig.”

Handig zegt u, wat levert het op? Dat de alternatieve vliegroute van Lelystad Airport over Hulshorst en Hierden (waar Van der Wal woont) het niet wordt?

,,Exact. Nou... daar gaat het me eigenlijk niet om. Waar het me om gaat is dat de route zoals het ministerie die heeft ontworpen (via Zwolle langs Apeldoorn naar het zuiden, PvdB) blijft en wat mij betreft hoger gaat lopen. Maar belangrijk is dat de opening van Lelystad Airport geen vertraging oploopt.’’

Waarom is dat zo belangrijk voor Harderwijk?

,,Omdat het economische kansen biedt. Het geeft 3.000 banen op het vliegveld en wij liggen op 18 kilometer afstand.’’