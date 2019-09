Claire Polak vertelt in Harderwijk over haar man met Alzheimer

Harderwijk reageert nu wél binnen twee dagen op uw mail

19 september Na de dikke onvoldoende in 2018 voor de bereikbaarheid van de gemeente Harderwijk per mail is dat nu dik in orde. Binnen twee dagen reageerde de gemeente op een digitale vraag van de onderzoekers, precies zoals het hoort. ,,We kijken ook naar facebook en whatsapp.’’