Clubheld 2017 'Zijn energie voor VVOG is onuitputtelijk'

videoGoossen Luytjes, vrijwilliger bij VVOG in Harderwijk, is uitgeroepen tot Clubheld 2017 van het Stentor-gebied. Hij gaat nu door naar de landelijke finale, 21 november in Zeist.

Luytjes is teammanager van VVOG 1, dat uitkomt in de zaterdag derde divisie. Voor aanvang van het duel tegen Spakenburg kreeg hij op het veld bloemen overhandigd van VVOG-bestuurslid Henk Reinbergen (vrijwilligers) namens de Stentor-hoofdredactie.

Luytjes zegt ‘heel trots’ te zijn op dat hij heeft gewonnen met 381 stemmen, 46 meer dan Teun Aalten uit Putten. ,,Er waren 961 genomineerden in het Stentor-gebied en dan word je nummer één. Het is gewoon echt gaaf en een hartstikke mooie waardering. Ik was verrast toen ik hoorde dat ik genomineerd was. Stil ben ik niet zo gauw. Daarna ben ik er gelijk in gedoken. Ik ben ervoor gegaan, een familietrekje.’’

De Harderwijker (41) voerde de afgelopen weken flink campagne en was op Facebook continu strijdlustig. ,,Harderwijkse Zaken heeft gebeld voor een videoreportage en zij hebben ook spelers benaderd. HK13 TV kwam om de hoek kijken. Mijn jongste dochter Melissa heeft op school een presentatie gegeven. Eerst-elftal speler Jan-Jurriën Hop is docent en als er iemand uit de klas werd gestuurd moest die verplicht op mij stemmen. Er waren veel ludieke acties om stemmen te werven.’’

Luytjes hield het aantal stemmen fanatiek bij. ,,We hadden begin oktober een week achterstand. De eerste tussenstand was veelbelovend met 170 stemmen. Op 23 oktober had ik er 303 en was ik flink uitgelopen op mijn concurrenten. Wat ik nog leuker vind is dat ik bijna twee keer zoveel stemmen had als DVS’33 (voorzitter Aart Goossensen, red.). Dat was een wedstrijd in een wedstrijd die door VVOG is gewonnen’’, zegt hij met een knipoog.

Eerst VVOG, dan zijn gezin. Vakanties zet hij voor de voetbalclub aan de kant, zeiden de stemmers. ,,Mijn leven draait om VVOG: ik word er mee wakker en ga er mee naar bed. Tegen mijn vrouw zei ik: je trouwt met VVOG. Maar mijn gezin ís VVOG. Ik kwam deze week tussen de middag thuis om een broodje te eten en mijn kinderen liepen na schooltijd in een VVOG-trainingspak.’’

Makelaar en werkgever Bart Jansen noemt het enthousiasme van Luytjes ‘prachtig’. ,,Hij zet zich ontzettend in voor VVOG en dat vind ik bewonderenswaardig. Daar komt bij dat ik ook een VVOG’er ben.’’

Alle selectiespelers hebben ook gestemd. Verdediger Jan Jurriën Hop: ,,Door hem hoeven wij ons op de wedstrijddag niet druk te maken om allerlei zaken, maar alleen om onze taken in het veld. Goossen begrijpt heel goed dat het niet om hem draait, maar om het resultaat. Ik vind het heel knap dat je je inzet en geniet van het geluk van iemand anders. Hij is knotsgek op zijn tijd en is ‘one of the guys’. Dat VVOG zo diep in zijn hart zit, is soms niet te begrijpen voor mij. Daarom is hij een uitblinker en verdient hij dit ook, hoewel voor mij alle vrijwilligers clubhelden zijn.’’

Preses Fred Moll sluit zich aan. ,,De energie die Goossen in VVOG steekt, lijkt soms wel onuitputtelijk. Dat hij nu wint, is een mooie waardering voor ons hele vrijwilligerskorps. Vrijwilligers zijn het goud van de vereniging; zonder hen stopt alles met draaien.’’

Luytjes zegt het liefst in de schaduw te staan .,,Ik moest nu op de voorgrond om het maximale eruit te halen. Dat ik het nu ben, kan volgend jaar een ander poppetje zijn. Als VVOG-familie zitten we op de goede weg.’’