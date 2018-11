Clubhelden | Job Moll: Commentator met passie voor VVOG

‘Harder­wijk­se kogel’ duikt op in Rotterdams ziekenhuis, politie tast in het duister

6 november Een overval in Harderwijk in december 2016 is nog altijd niet opgelost. Drie gemaskerde mannen overvielen een echtpaar, waarbij de man des huizes werd beschoten en gewond raakte. Nu blijkt dat de volgende dag in een Rotterdams ziekenhuis iemand is geopereerd, waarbij een kogel werd aangetroffen die uit hetzelfde wapen kwam dat in Harderwijk werd gebruikt. De politie is op zoek naar de ontbrekende puzzelstukjes en heeft 10.000 euro over voor de gouden tip.