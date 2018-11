Clubhelden | Rinske Deriga: Fanatiek bij badminton, maar altijd met een lach

Volledig scherm Rinske Deriga, badmintonster en vrijwilliger. © Henri van der Beek

Voordat Rinske Deriga (25) uit Dronten in 2014 competitie ging spelen bij BC Harderwijk, werd ze gevraagd om de jeugd te trainen. ,,Degene die dit verzorgde was op het laatste moment opgestapt. Ik hoefde er helemaal niet over na te denken. Mijn hart ligt bij de jeugd en het was mooi te combineren met mijn eigen training.’’

Ze begon destijds met drie jeugdteams; nu zijn dat er vijf. ,,De volledig groep telt 45 kinderen van 8-17 jaar, waarvan er 20 competitie spelen, het andere deel traint recreatief. Als hoofdtrainster stuur ik ook zes begeleiders aan. Er zijn genoeg vrijwilligers die vooral voor de jeugd veel doen. De club groeit de laatste jaren flink.’’

Enthousiasme

Deriga wil haar enthousiasme voor badminton overbrengen. ,,Ik ben fanatiek, maar absoluut niet streng. Alles is laagdrempelig, ze mogen alles zeggen en doen, tot op zekere hoogte. Ik sta er altijd met een lach, omdat plezier bij mij voorop staat. Ze mogen bij mij flink geinen als ze maar hard werken. Inzet vind ik heel belangrijk. En ik houd ze altijd een doel voor ogen.’’

Ook traint ze vier competitieve seniorenteams. Hier is de insteek anders: ,,Ik laat veel vanuit hunzelf komen. Eerst maakte ik zelf de trainingen. Nu merk ik dat ze het erg fijn vinden als ze zelf mogen aandragen waar ze tegenaan lopen. Samen met de spelers kijk ik wat de verbeterpunten zijn.’’

Erkenning

Deriga loopt met de jeugd veel toernooien af. ,,Ik merkte dat een hoop spelers bij hun club niet voldoende op niveau kunnen trainen. Zo is april vorig jaar Badmintonschool regiotraining Harderwijk ontstaan, een groep van 15 kinderen van 10-17 jaar. Zij blijven zo lang mogelijk bij hun eigen club: dit is een extra training. Ik weet zelf wat ik gehad heb aan zo’n regiotraining en dat wil ik de kinderen ook bieden. We zijn nu bezig het erkend te krijgen bij Badminton Nederland.’’

Zelf kreeg ze sport al vanaf kleins mee. ,,Mijn vader was trainer, mijn moeder speelde. Ik was vanaf mijn geboorte al in de zaal en had al op mijn vierde een racket in handen. ,,Het imago van de sport is absoluut niet hoog: badminton wordt vooral gezien als campingsport. Maar het is een heel dynamische sport waar je techniek, loopvermogen en ook inzicht voor moet hebben.’’

Deriga bleek talentvol: al vrij snel kwam ze in de talentengroepen terecht, bij de club, regionaal en zelfs op haar 12e in de nationale selectie. Ze speelde in de eerste divisie bij Almere, maar moest door blessures een stapje terug doen. Met BC Harderwijk promoveerde ze in drie jaar twee keer: van de hoofdklasse naar de derde divisie.

Coachen

Gemiddeld is ze 15 tot 20 uur per week in de sporthal te vinden, waarvan 10 uur als trainster/coach. ,,Zondag speel ik zelf om 14.00 uur, maar ben ik al vanaf half 10 aanwezig om andere teams te coachen.’’

Daar houdt het niet mee op. Ze organiseert veel toernooitjes en activiteiten voor de jeugd (deze donderdag het sinterklaasfeest), de clubkampioenschappen en is toernooileider bij een open toernooi voor de senioren. Ook doet ze pr en communicatie voor de club. ,,Ik houd de Facebookpagina bij en schrijf samen met een ander de nieuwsbrief. Ook maak ik vlogs van het eerste team over wedstrijden. Badminton is mijn passie en de combinatie voor de klas staan en training geven vind ik erg leuk, vooral vanwege het enthousiasme van de spelers. ’’

