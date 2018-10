Coalitie Harderwijk houdt vast aan uitbreiding twee uur gratis parkeren

Onderwijs omarmt in Harderwijk indu­striële robotica

22 oktober In het Fieldlab Industrial Robotics in Harderwijk is VMBOTS gelanceerd, een kennismakingsmodule industriële robotica voor het voortgezet onderwijs. De module is ontwikkeld vanuit het regionaal investeringsfonds voor industriële robotica. Het is bedoeld om leerlingen van twaalf tot zestien jaar enthousiast te maken voor een technische opleiding met als focus industriële robotica.