Coffeeshop Columbus mag in centrum Harderwijk blijven van de rechter: ‘Teleurgesteld in gemeente’

Op het rustgeven­de recreatie­park in Harderwijk woedt een felle strijd; Marjan stapt naar de rechter

Kinderstemmen in het zwembad, rust en natuur op het park, hoge scores bij Zoover en Booking.com; Het Verscholen Dorp in Harderwijk doet het goed. Maar uit het zicht van de toeristen woedt een felle strijd over het winterwonen op het recreatiepark. Dat pakt slecht uit voor mensen die hier van de gemeente in de wintermaanden tijdelijk mogen wonen.

23 augustus