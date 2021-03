Collega-uitvaartondernemer en brandweer voorkomen uitvaartdrama in Harderwijk: ‘Dit kun je niet regelen’

Directeur Stad als Podium Harderwijk vertrekt: ‘Deze manier van cultuur organise­ren werkt’

11 februari Na één jaar vertrekt Jos Vijverberg (59) alweer als directeur van Stad als Podium in Harderwijk, de nieuwe stichting onder wiens paraplu alle culturele voorstellingen in Harderwijk worden georganiseerd. ,,Dit concept Stad als Podium is levensvatbaar, sterker nog, ik denk dat veel meer steden in de toekomst op deze manier gaan werken’’, zegt Vijverberg.