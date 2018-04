Collegepartijen Harderwijk vinden elkaar in nieuw akkoord

Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA in Harderwijk zijn er uit. De onderhandeling voor een nieuwe collegeakkoord zijn afgerond. Donderdag 24 mei kunnen de wethouders worden benoemd.

Nadat de lijsttrekkers en onderhandelaars van de vier fracties het bijna drie weken geleden onder leiding van verkenner Hans Esmeijer eens waren geworden over de invoering van de koopzondag, is nu ook overeenstemming bereikt over een 'overall' akkoord. De vier fracties vormden ook de afgelopen vier jaar al het college.

Volgens formateur Gert Jan van Noort, lijsttrekker van HA, zijn de gesprekken goed verlopen en is er veel onderling vertrouwen. De tekst van het akkoord, waarin het onder andere gaat over woningbouw, duurzaamheid, financiën, sociaal beleid, zorg en parkeren, wordt nu op papier gezet. In verband met vakanties en afwezigheid komen de lijsttrekkers medio mei naar buiten met het akkoord.