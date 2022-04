Collegetombola in Harderwijk; zonder de VVD

video Angela wordt wakker van geschreeuw en ziet brandende boten bij scheeps­werf in Harderwijk

Als de rookwolken zijn weggetrokken en de brandweer de meeste slangen weer heeft opgerold, daalt bij de familie Roelofsen de realiteit in. Hun scheepswerf in Harderwijk is de uren ervoor het toneel geweest van een verwoestende brand, waarbij zo’n twintig boten verloren zijn gegaan. ,,Je voelt je toch verantwoordelijk, ook al kun je er niks aan doen.”

20 maart