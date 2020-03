Corona kost AWL-Techniek in Harderwijk nu al zeker miljoen euro en ‘hoe langer het duurt hoe knellender het wordt’

Horeca op Veluwe staat machteloos: 'Het is compleet ingestort'

16:21 ,,Het is herrie in de keuken.’’ En dat bedoelt horecaman Hilbert Buist tot zijn spijt figuurlijk. Letterlijk is het juist stil: de bedrijfsleider van Restaurant & Partycentrum De Haas in Elburg heeft de afgelopen dag vooral staan strepen in zijn agenda. Elders op de Veluwe wachten cafés en kroegen af wat het weekend gaat brengen.