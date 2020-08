Coronacompensatie voor minder toeristen in Harderwijk en Zeewolde

Vissen zitten wéér zonder water: Slotgracht in Hierden voor derde zomer op rij drooggeval­len

11 augustus De slotgracht rond Kasteel De Essenburgh in Hierden is voor de derde zomer op rij grotendeels drooggevallen. Grote boosdoener is de nabijgelegen Hierdense Beek, die door de aanhoudende hitte in rap tempo is verworden tot een droge bedding. Door tijdig ingrijpen, kon massale vissterfte dit keer worden voorkomen.