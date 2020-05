Coronacrisis hakt erin bij St Jansdalziekenhuis: 20 miljoen minder omzet

De coronacrisis drukt een enorme stempel op de financiën bij het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad. De omzet is de afgelopen maanden met 20 miljoen euro gedaald. Door de overname van het ziekenhuis in Lelystad sluit St Jansdal het boekjaar 2019 af met een klein positief resultaat.

De sterke omzetdaling wordt veroorzaakt doordat het aantal polibezoeken met meer dan de helft is gedaald. Verder zijn er veel minder operaties en andere onderzoeken gedaan dan gepland. ,,De financiële consequenties van de coronacrisis voor St Jansdal zijn groot’’, zegt Arend Jan Poelarends, lid van de Raad van Bestuur.

Steunmaatregelen

,,Wij wachten op landelijke afspraken om de omzetdaling van meer dan 20 miljoen euro en de extra kosten die zijn gemaakt op te vangen. Verzekeraars hebben al toegezegd met steunmaatregelen te komen. Wij gaan er vanuit dat die toereikend zijn en dat daardoor de continuïteit van het ziekenhuis niet in gevaar komt.”

IJsselmeerziekenhuizen

Ziekenhuis St Jansdal heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van 700.000 euro. Dit is 1,7 miljoen lager dan het resultaat over 2018. Het lagere resultaat over 2019 komt door de overname van de ziekenhuiszorg in Flevoland. St Jansdal nam in 2018 het kwakkelende IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad over. Om de zorg in Flevoland te continueren, heeft St Jansdal 4,5 miljoen extra moeten uitgeven.

Niet optimaal

Los van de overname komt het resultaat van het ziekenhuis over 2019 uit op drie miljoen euro, tegen 7,2 miljoen in 2018. Volgens de Raad van Bestuur ging het afgelopen jaar veel aandacht uit naar de organisatie van personeel en materiaal voor de locatie in Lelystad, waardoor ze hier nog niet optimaal konden werken. Het was de bedoeling om de werkwijze in 2020 te stroomlijnen, maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

Afschalen