Coronasloepen niet aan te slepen en er is bovendien (nauwelijks) plek voor in de jachthavens

Voormalig zorgenkind­je Lorentz III in Harderwijk loopt nu in rap tempo vol

17 juli Bedrijfsgrond wordt steeds schaarser in Harderwijk. Zelfs Lorentz III, dat tot een paar jaar geleden werd beschouwd als een hoofdpijndossier, loopt in rap tempo vol. Ruimte om in de toekomst een nieuw bedrijventerrein aan te leggen, is er niet. ,,We lopen tegen onze grenzen aan’’, constateert wethouder Bert van Bijsteren.