Coronavirus dreigt emigratie van Dolfinariumdieren Harderwijk naar China definitief te verhinderen

Dierenwel­zijns­or­ga­ni­sa­ties betwisten verhuizing van dieren van Dolfinari­um Harderwijk naar China

De verhuizing van acht dolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen van het Dolfinarium in Harderwijk naar een attractiepark in China is nog onzeker. Er zijn deze maand twee rechtszaken van dierenwelzijnsorganisaties die deze willen blokkeren. Bovendien heeft China door coronaregels nog geen importvergunning voor de dieren afgegeven, zei Dolfinariumdirecteur Alex Tiebot dinsdag in de rechtbank in Amsterdam.

3 november