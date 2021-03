Crazy Accordeons uit 't Harde kandidaten in ‘Ik geloof in mij’

Marco Riedijk en Monique van Beek laten in het nieuwe programma hun weg naar de top zien. Riedijk: ,,Artiesten doen er in ‘Ik geloof in mij’ alles aan om bekend te worden en die weg naar bekendheid wordt gefilmd.” Al vier jaar timmert het tweetal aan de weg als duo. Riedijk: ,,Hiervoor waren we soloartiesten die veel op bruiloften en partijen speelden. We kwamen elkaar in dit circuit tegen en al snel sprong ook de vonk over.”

Quote Wij lopen in glitter omdat we altijd glamour willen zijn Marco Riedijk, Crazy Accordeons

Het stel draagt de Nederlandstalige muziek een warm hart toe. Riedijk: ,,Wij vinden dat accordeonmuziek snel gezien wordt als oubollig, terwijl je er echt een klank van 2021 onder kunt zetten. We brengen eigen liedjes uit, maar ook covers. Bekende artiesten hebben ons ook regelmatig gevraagd om de accordeonmuziek te verzorgen voor hun nummers, zoals Jan en Sieneke. ”

Volledig scherm De Crazy Accordeons © Rood Hit Blauw

Rondlopen in glitter

Van het beplakken van hun auto met reclame tot opnames van hun nieuwe single: er werd op diverse plekken gefilmd. Riedijk: ,,Ze zijn ook bij ons thuis geweest. Het was echt reality-tv. Wij lopen altijd rond in glitters omdat we glamour willen zijn. We hebben ze onze accordeons laten zien en zijn later naar een dansschool gegaan om onze choreografie te oefenen, iets wat we nog nooit hadden gedaan en wat dus voor hilarische beelden zorgt.”

Voor het stel is het spannend om te zien wat er vanavond wordt uitgezonden. Van Beek: ,,We hopen dat dit programma de opstap is naar bekendheid. Voor ons was het een hele ervaring. Ik heb voor het eerst ook meegezongen met onze muziek voor onze single ‘Mijn accordeon’, die morgen uitkomt. Normaal gesproken spelen we alleen instrumentaal. We zijn echt uit onze comfortzone gestapt.”

Het programma wordt vanavond om 21.30 uur uitgezonden.