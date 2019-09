Criminele asielzoekers zorgen voor onrust bij winkeliers in Harderwijk: ‘Zorgen om mijn medewerkers’

In winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk is het een dag als alle andere; mensen doen hun boodschappen, rijden hun winkelwagentje de Jumbo in of halen medicijnen in de apotheek. Maar ondernemers John van de Wardt en Matthijs Engering willen dat er iets gaat veranderen. De overlast moet stoppen.

De bijeenkomst donderdagavond in het stadhuis, waar zij hun ervaringen met criminele asielzoekers in de winkel hebben kunnen delen met de politiek, was best open en positief. ,,Het was goed om reëel te vertellen waar wij mee te maken hebben'', blikt Jumbo-eigenaar Van der Wardt terug, al was hij wel verbaasd dat veel raadsleden daar kennelijk geen idee van hebben.

Een luisterend oor had ook de speciale ambtenaar, die de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid stuurde. De zogenoemde 'ketenmarinier' pakt criminaliteit op een nieuwe manier aan, met strenge maatregelen en harde afspraken.

Cameratoezicht

,,Ik voel me zeker gehoord'', aldus Engering, eigenaar van de apotheek en DA-drogist in het winkelcentrum. ,,Ik ben blij met de toezegging van de burgemeester dat er een camera in het winkelcentrum komt.''

De ondernemers hadden vrijuit en soms zelfs emotioneel verteld over wat zich soms afspeelt in hun winkels en vooral over het effect daarvan op henzelf, hun personeel en de sfeer. ,,Ik wil mensen zorg bieden en helpen'', zegt de apotheker. ,,Maar ik merk dat ik mensen in de gaten loop te houden. Wat komen ze doen? Is deze persoon wel te vertrouwen? Dat is niet prettig werken.''

In zijn kantoortje kijkt Van de Wardt om de paar tellen naar de camerabeelden vanuit zijn winkel. ,,Ik heb zorg om m'n medewerkers. Zij staan er elke dag voor. Als er iets aan de hand is wil ik meteen kunnen reageren.''

Niet alleen asielzoekers

Het gaat overigens niet alleen om asielzoekers. Vanuit de nachtopvang aan de Thorbeckelaan hebben de winkeliers te maken met bedreiging en intimidatie.

De ondernemers weten dat de overgrote meerderheid van de asielzoekers gewoon hun boodschappen doen als alle anderen. Ze weten dat het maar om een paar raddraaiers gaat.

Maar hun ervaring is ook dat het er meer zijn dan de zeven, acht waar het openbaar ministerie het over heeft, eerder twee keer zoveel. Ondanks de korte lijntjes met politie en gemeente, ondanks het goede contact met het azc en de snelle aanpak van problemen blijven de criminele asielzoekers en overlastgevers komen.

Hoop