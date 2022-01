Crowdfunding moet Café de Liefde in Harderwijk door de winter helpen: ‘Tot maart kunnen we overbruggen’

Van Harten: ,,De vaste lasten moeten we zelf ophoesten. Dat is ongeveer 2000 euro per maand en dat hakt er in. Het personeel hebben we al op nul uren gezet. In december deden we snert en worst to go en hebben we 900 oliebollen verkocht, waardoor we wat rekeningen konden betalen. We hebben nog steeds achterstallige betalingen, waardoor we nu 10.000 euro willen ophalen met crowdfunding. Daarmee zijn we net voor kerst gestart en inmiddels is er 3200 euro gestort. We kunnen zo de openstaande rekeningen betalen en de periode tot maart overbruggen. Onze eigen kosten blijven ingelegd. Het is te hopen dat we dan weer open mogen gaan.’’