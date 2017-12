CU Harderwijk: Folderfans moeten sticker plakken

Drie miljoen pepernoten verkocht bij Van Delft Harderwijk

5:26 De pepernotenwinkel aan de Luttekepoortstraat in Harderwijk sluit vandaag weer de deuren. In een kleine drie maanden gingen zo'n drie miljoen pepernoten, in tal van smaken, over de toonbank. Straks trekt Y.A.M. weer in het pand.