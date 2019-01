Cultuurkust Veluwe groeit met nieuwe directeur

Van patatbak­ker tot manager Dolfinari­um

6 januari Als 15-jarige bakte hij massa’s patat in Avonturenpark Hellendoorn. Nu zwaait Alex Tiebot (31) de scepter in Dolfinarium Harderwijk. De oud-Nijverdaller is daar nu een jaar als general manager verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.