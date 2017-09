Daar is het gat van de lift in het historische Hortuspand in Harderwijk

Het was de enige mogelijkheid om in het pand een lift te kunnen plaatsen. Een lift is nodig voor museumbezoekers die slecht ter been. Het rijksmonument is eigendom van de gemeente en staat sinds 2013 leeg. In januari werd bekend dat het Stadsmuseum het bijzondere pandje gaat huren als onderkomen voor het werk van schilder, illustrator, tekenaar en ontwerper Marius van Dokkum. De gemeente steekt vier ton in de verbouwing.