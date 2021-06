Dader van steekpartij bij tankstation in Harderwijk nog altijd spoorloos

Video Harderwijk heeft al jaren stads­strand, maar zwemmen kun je er niet: ‘Waarom kan het in Zeewolde wél?’

13 juni Harderwijk beschikt al bijna tien jaar over een stadsstrand dat aan een uitnodigende plas water ligt. Er is alleen een grote maar: je kunt er niet zwemmen, het is te ondiep. Een drietal Harderwijkse zwemliefhebbers wil daar verandering in brengen. ,,Waarom kan het in Zeewolde wél?’’