De Aaltjesdagen in Harderwijk in 9 foto’s

Pinkster­markt Ermelo afgelast vanwege harde wind; Aaltjesda­gen Harderwijk draaien door

8 juni De pinkstermarkt in Ermelo is afgelast. Volgens de organisatie is het vanwege de stormachtige weersomstandigheden niet verantwoord om de markt door te laten gaan. Op de Aaltjesdagen in Harderwijk zijn om dezelfde reden enkele onderdelen geschrapt. De pinkstermarkt in Putten gaat wel ‘gewoon’ door.