De burgemeester van Harderwijk kon zijn vrouw - met corona - niet even vasthouden toen haar oma overleed

Twitterbur­ge­mees­ter Van Schaik: ‘Ik hou wel van wat scherpte’

10 juni Zijn tweets - ‘Was u op 1 juni op de Dam? Zo ja, even geen gastvrijheid in Harderwijk’ en ‘Misschien is Lelystad Airport wel eerder nodig in plaats van later’ - leverden de Harderwijkse burgemeester Harm-Jan van Schaik afgelopen dagen nogal wat reacties op. ,,Prima”, vindt hij. ,,Je twittert niet alleen om te zenden.’’