De gorilla is weer thuis in Harderwijk na uitstapje naar Apeldoorn

De metalen gorilla was bij wijze van 1 aprilgrap bij de Apenheul in Apeldoorn neergezet, een gezamenlijke actie van de burgemeesters Harm-Jan van Schaik van Harderwijk en John Berends van Apeldoorn, tevens oud-burgemeester van Harderwijk.

In Apeldoorn waren ze zo blij met de aap dat er werd nagedacht over een ruil; Harderwijk zou iets terugkrijgen voor het kunstwerk.

De gorilla was een van de vier kunstwerken die in de zomer van 2015 waren gemaakt door Patrick Visser uit Leiderdorp, van oud ijzer afkomstig van Reukema Recycling uit Harderwijk. De gemeente Harderwijk was zo onder de indruk dat zij besloot de metalen beesten te kopen - 5.000 euro per stuk - en een plekje te geven in de stad. De gorilla staat op de rotonde van de Deventerweg en de Hertog Reinoudlaan, de leeuw in het Hortuspark, de olifant op de Vitringasingel en de krokodil bij het Strandeiland.