De meeste voertuigen in Harderwijk komen uit 2011

Putten gaat zelf monumenten aanwijzen: ‘Maar het moet geen openlucht­mu­se­um worden’

Putten gaat zelf bepalen welke panden in het dorp een monumentale status krijgen. Dat besliste de gemeenteraad. Tot nu toe had de gemeente toestemming van de pandeigenaar nodig om dat te doen. SGP-raadslid Jan van den Brink vindt het oneerlijk dat eigenaren straks niks meer te zeggen hebben. ,,We leggen een grote claim op persoonlijke eigendommen.’’