De Mezen geeft direct visitekaart af en gaat dit jaar voor promotie

Aanvoerder Robin Bunt kon een glimlach niet onderdrukken na de ruime zege. In Almelo kwam De Mezen nog wel op achterstand, na vier strafcorners achter elkaar. Maar daarna werd snel orde op zaken gesteld. Sven Goedhart sloeg een strafcorner strak in en maakte snel daarna 1-2. Robin Bunt scoorde vlak voor rust de 1-3. ,,Dat was een mooi moment, want we hadden de overhand. Na de rust wilden we de wedstrijd beslissen en binnen vijf minuten kwamen we op 1-4. Toen was de wedstrijd gespeeld.’’