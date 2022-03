De Oekraïense vlag: het uitverkochte symbool in deze oorlog

Russische volleybal­vrou­wen niet welkom in Harderwijk: ‘Protest­sig­naal richting Rusland’

De Russische damesvolleybalploeg is in september niet welkom in Harderwijk. Dat heeft het college van B en W besloten in overleg met de Nederlandse volleybalbond genomen, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Oekraïne. ,,We willen hiermee een duidelijk protestsignaal afgeven richting Rusland.’’

14:00