De opmars van Christianne van der Wal: Hierdense geïnstalleerd als Gelders gedeputeerde

De opmars van de Hierdense VVD-politica Christianne van der Wal (45) mag gerust indrukwekkend worden genoemd. In een ongekend tempo bestijgt ze de politieke carrièreladder. In 2010 begon ze in Harderwijk als onbekend raadslid. Vier jaar later was ze wethouder en gisteren is ze in Arnhem beëdigd als gedeputeerde van de provincie Gelderland. En dan is ze sinds eind 2017 ook nog eens landelijk partijvoorzitter van de VVD. Toch verandert niet alles wat Van der Wal aanraakt in goud.