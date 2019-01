De wolkenkrabber komt tevoorschijn

Omwonenden schrikken van 30 meter woontoren in Harderwijk

8 januari Zowel in de nieuwe woonwijk Waterfront als in de oude binnenstad van Harderwijk is geschrokken gereageerd op het plan om in het stadspark daartussen een woontoren van dertig meter te bouwen. ,,Wie kan mij vertellen dat dat esthetische schitterend is?’’