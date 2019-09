De Wonderfoon voor dementerende ouderen verovert Nederland: ‘Hoe gaan we dit bolwerken?’

Bouw- & Infra Park rekent af met ‘graafscha­de’

4 september Bij het Bouw- en Infra Park in Harderwijk opent in november het ‘Living Lab’: een proeftuin waar gezocht wordt naar methodes voor graafwerkzaamheden, die geen schade toebrengen aan kabels en andere nutsvoorzieningen in de grond. En dat is hard nodig. Want onder de grond is het druk, heel druk en de 'graafschade’ enorm.