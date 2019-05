Debacle van Harderwijk herhaalt zich in Utrecht: 2000 marathonlopers verkeerde kant op gestuurd

Alleen de winnaar van de kwart marathon, Utrechter Jeroen Bakker, is op het juiste parcours gebleven: hij had twee motorrijders en een fietser bij zich. De Utrecht Marathon bestaat uit drie onderdelen: de hele marathon, de halve marathon en de kwart marathon. In totaal doen meer dan 6000 hardlopers mee aan de Utrecht Marathon. De organisatie van de Utrecht Marathon is dit jaar voor het eerst in handen van Golazo Sports Nederland. Projectmanager Sigrid van der Toorn van Golazo tast nog in het duister waarom het mis is gegaan. ,, Zoiets mag echt niet gebeuren. Dit is echt heel erg vervelend, vooral voor de deelnemers. We gaan tot in detail uitzoeken waar het verkeerd ging.’’