Defensiebunker wijkt voor showroom

Harderwijkse wethouder Christianne, gedreven en vol passie

25 november Wie je ook spreekt, bijna iedereen is lovend over Christianne van der Wal (43). De Harderwijkse wethouder geldt binnen de VVD als een grote belofte. Ze zit in een appgroepje van Mark Rutte en promoveerde als nieuw partijlid in rap tempo van raadslid tot wethouder in Harderwijk. Als de leden haar vandaag kiezen, is ze de nieuwe voorzitter van het landelijk partijbestuur. ,,Die verkoop je geen knollen voor citroenen.’’