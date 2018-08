Dementieweek drukt Harderwijk op de feiten: een op de vijf krijgt de ziekte

Is er al niet genoeg aandacht voor dementie dan?

,,Er is inderdaad veel oog voor de ziekte, maar dat is vaak vanaf het moment dat de diagnose is gesteld en veel minder voor de periode daarvoor. Bovendien is de maatschappij nog veel te weinig op ingericht op dementie. Terwijl het wel een ziekte is die een op de vijf overkomt. De vergrijzing neemt toe, maar tegelijk vragen we meer zelfredzaamheid. Van een zeer kwetsbare groep. Met andere woorden: 80 procent profiteert ervan dat we ouder worden, terwijl 20 procent een hoge rekening betaalt."

Waarom doe jij dit? Ken je zelf mensen met dementie?

Oké, wie doen er allemaal mee dan en wat gaan die in de week van 21 tot 28 september doen?

,,We openen zaterdag in de bibliotheek met een foto-expo over situaties met demente mensen in de zorg. Die gaan we daarna opsplitsen en in verschillende kerken plaatsen. We proberen de Harderwijker predikanten ook zover te krijgen dat ze tijdens de dienst aandacht aan dementie geven. In de week daarna brengt het Filmhuis de film Garden of Live, gaan Zorg Dat en Cultuurkust muziek maken met de doelgroep in verzorgingshuizen en geeft Mark Haayema - schrijver van een kinderboek over dementie - een voorstelling in het Theater Harderwijk. Het zou fijn zijn als alle basisscholen hun eerste twee klassen sturen. Verder is er natuurlijk een rol voor het Alzheimercafé en adviesbureau TOP voor Dementie uit Nunspeet. Vrijdag sluiten we af met een vraaggesprek met Heleen van Royen. Zij bracht vorig jaar de documentaire Het doet zo zeer over de beginnende dementie van haar moeder. Binnenkort is ons hele programma te zien op de Facebookpagina Conferentieweek over dementie."