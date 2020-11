Derde commerciële snelteststraat opent in Harderwijk: uitslag binnen kwartier bekend

St Jansdal moet operaties annuleren om plaats te kunnen maken voor coronapa­tiën­ten

3 november Geplande niet urgente operaties in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk worden vanaf deze week geannuleerd of als het mogelijk is verzet naar het ziekenhuis in Lelystad. St Jansdal ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat er extra bedden nodig zijn voor de opvang van coronapatiënten.