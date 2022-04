Dertien Harderwijkse gedecoreerden verrast door burgemeester Van Schaik

LINTJESREGENVoor de eerste keer in jaren werd de traditionele lintjesregen eindelijk weer eens gehouden in een volle zaal. Elf Harderwijkers ontvingen vandaag een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Harm-Jan van Schaik verraste de gedecoreerden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ronald Zuidgeest (70, Harderwijk) is onderscheiden voor zijn werk en betrokkenheid bij de oprichting van de Aaltjesdagen. Ook was hij als bestuurslid actief bij Stichting Stadsmuseum en bij de Vereniging Vrienden van het Stadsmuseum. Als penningmeester was hij betrokken bij de Veluwade. Nog steeds is hij als penningmeester en conservator betrokken bij het Stadsmuseum.

Clemens van Zeijl (71, Harderwijk) ontving een Koninklijke onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk. Zo was hij voorzitter van de Stichting Kruiswerk Harderwijk, voorzitter van de stichting Catharinakapel en voorzitter van de Ledenraad Rabobank Harderwijk. Ook is hij al ruim 37 jaar lid van de Rotary, waar hij meerdere functies heeft vervuld en nog altijd secretaris is. Sinds 2014 is hij voorzitter van Stichting Stadsmuseum.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marian Bäumer-Gommers (66, Harderwijk) is onderscheiden vanwege haar vele werk als vrijwilligster bij de Geloofsgemeenschap van de Heilige Catharina in Harderwijk en de KBO Harderwijk. Ze is nog altijd actief bij beide organisaties en bekleedde er verschillende functies. Sinds 2011 is Bäumer-Gommers voorzitter van KBO.

Mariëlle Boers-Franken (58, Harderwijk) ontving een Koninklijke onderscheiding vanwege haar rol als vrijwilligster bij de Geloofsgemeenschap van de Heilige Catharina in Harderwijk waar zij aan vele activiteiten heeft bijgedragen en nog steeds actief is. Daarnaast ondersteunt zij een buitenlands gezin met taalonderwijs en vele ziekenhuisbezoeken.

Pee Hop-Hop (77, Harderwijk) heeft vanwege haar verdiensten voor de Verenigde Veluwse Koren en haar vrijwilligerswerk voor de dak- en thuislozenopvang een Koninklijke onderscheiding gekregen. Voor de Verenigde Veluwse Koren verzorgt zij de traditionele klederdracht dat bij vele concerten in binnen- en buitenland wordt gedragen.

Jos Raaijen-Kanis (70, Harderwijk) is al jaren vrijwilligster bij de Oude Synagoge voor dak- en thuislozen in Harderwijk. Ook is ze chauffeur en bestuurslid van Buurtbus Vereniging Harderwijk en is vrijwilligster bij de Stichting Voedselbank Harderwijk. Naast al deze activiteiten zet Raaijen-Kanis zich in als mantelzorger voor meerdere gezinsleden.

Rien Petersen (74, Harderwijk) is gedecoreerd voor zijn vrijwilligerswerk bij Atletiekvereniging Athlos en de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis St Jandsdal. Daarnaast is hij actief bij de Hervormde Gemeente Hierden waar hij meerdere functies bekleedt. Bij de Hospice Jasmijn verricht hij als vrijwilliger meerdere kluswerkzaamheden en verzorgt de fleurige aankleding van diverse binnen- en buitenruimtes.

Wim van der Linden (72, Harderwijk) was en is al jaren actief bij de Petrakerk. Hij was diaken, scriba en wijkouderling en tegenwoordig werkt hij nog enkele uren per week als kringleider. Daarnaast is Van der Linden als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Gave en de lokale Voedselbank. Ook is hij nog actief als deputaat administratieve ondersteuning van de Classis Harderwijk van de Gereformeerde Kerken.

Albert van Lieshout (62, Harderwijk) is onderscheiden vanwege zijn bijdrage aan de Koninklijke Landmacht. Vanaf 2004 tot aan zijn pensioen was hij ondersteuner van de Dutch Airborne Art Rangers - kunsteenheid binnen het leger. Na zijn pensioen ging hij door als vrijwilliger. Tevens is Van Lieshout sinds 2018 penningmeester van de S.V. Prins Maurits. Daarnaast was hij actief geweest bij Resort Slenckenhorst en Stichting Slenckenhorst-Infra.

Luuk de Jong (71, Harderwijk) werd gedecoreerd voor zijn vrijwilligerswerk bij Stichting Hulp Oost-Europa, zijn inzet als jeugdouderling en voor zijn werkzaamheden als trainer/coach bij basketbalvereniging Rebound ‘73. De Jong is nog steeds actief als vrijwilliger bij Atletiekvereniging Athlos en basisschool De Rank.

Dennis Koning (48, Harderwijk) ontving een onderscheiding voor zijn werk als raadslid van het CDA Harderwijk. Als voorzitter van de jeugdraad van de Protestantse gemeente heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in zijn vorige woonplaats, Sassenheim. Voor de Historische Vereniging Herderewich was hij penningmeester. Koning is nog steeds actief als diaken bij de Protestantse gemeente Het Visnet en als vrijwilliger bij hockeyclub De Mezen.

